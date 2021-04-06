За сутки в столице зарегистрировали 1432 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 169 100 случаев COVID-19. Инфекцию побелили 108 256 человек (697 - за минувшие сутки), еще 3656 киевлян умерли (39 - за минувшие сутки). В медучреждения столицы отправили 141 человека больного коронавирусом, а также 491 - с подозрением на COVID-19.

Отмечается, что среди заболевших:

805 женщин в возрасте от 18 до 94 лет;

576 мужчин, возрастом от 18 до 91 года;

45 детей - от 15 дней до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Дарницком районе (320 человек), Деснянском районе (246 случаев) и Днепровском районе (163 пациента).

Ранее мы писали, что в Украине за минувшие сутки, 5 апреля, зафиксировано 13 276 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в Украине: заболели - 1 769 164 человек; выздоровели - 1 362 379 человек; летальных исходов - 35 017.

Кроме того, В ближайшие две недели на территории Украины будет наблюдаться ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией, что приведет к возникновению новых антирекордов по инфицированным. в настоящее время плохая эпидситуация будет постепенно переходить в центр страны.

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