Воодушевившись преступным примером рейдерских захватов собственности и уничтожения независимых СМИ, который подают Президент Украины Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны, представители партии "Слуга народа" в местных органах власти лично совершают нападения и расправы над журналистами и работниками СМИ.

6 апреля 2021 года, около 9:30, было совершено нападение на журналистов КП ТРК "Инфо-центр" (56% уставного капитала принадлежит Селидовской ОТГ, которую возглавляет представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виталий Викторович Нешин). Эта телекомпания является одной из трех ТВ с аналоговым сигналом, работающих недалеко от зоны ООС и имеющих разрешение на вещание в аналоговом режиме.

Не предъявляя никаких официальных запросов и обращений, а также своих удостоверений, секретарь Селидовского городского совета Руслан Суков (квота "Слуги народа") и депутат Мухамедвалиева пытались силой забрать уставную и первичную документацию КП, прибегая к личным оскорблениям, угрозам и давлению. В результате директор КП ТРК "Инфо-центр" Каразамфир Елена Леонидовна в предынфарктном состоянии на скорой помощи была отправлена в больницу.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" расценивает действия представителей партии "Слуга народа", а также действия партий "Порядок" и "За майбутнє", поддерживающих их ставленника-"слугу", как инструмент давления на нашу политическую силу, в частности путем прессинга и преследования членов семей, поскольку муж директора телекомпании Каразамфир Сергей Степанович является депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Наша партия заявляет: рейдерский и силовой захват телеканала ‒ это еще одно свидетельство уничтожения свободы слова в стране, продолжения Зеленским и его окружением преступного курса на уничтожение объективных телеканалов, начало которому было положено, когда власть закрыла телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK и стала вводить антиконституционные санкции против украинских граждан и юридических лиц.

Эта расправа и рейдерский захват являются следствием полной безнаказанности, беспредела и правового нигилизма, которые с подачи Президента Зеленского становятся сегодня нормой в нашей стране.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"