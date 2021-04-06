Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что в течение прошлого года от обстрелов сепаратистов на Донбассе пострадали 128 гражданских лиц, из них 23 погибли. Об этом она сообщила, представляя ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2020 году.

По ее словам, из-за обстрелов "количество жертв среди гражданского населения составляет 128 человек, среди них 23 - погибшие".

Из-за пандемии коронавируса в марте-декабре 2020 года в 27 раз уменьшилось количество пересечения КПВВ жителями Донбасса.

По ее словам, нарушаются права людей на получение пенсий, а также на установление фактов рождения или смерти. Омбудсмен подчеркнула, что осложненная процедура толкает граждан Украины на неподконтрольных территориях получать паспорта России и регистрировать такие акты у сепаратистов.

Как сообщали "Подробности", 5 апреля на Донбассе неподалеку Золотого-4 погибли два бойца 92-ой отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко - Владислав Мороз и Виктор Гелебрант.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.