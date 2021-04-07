"Где мы остановимся, никто сейчас не скажет": главарь "ДНР" пригрозил захватом новых территорий [ Редактировать ]
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Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин заявил, что Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатическим путем. Об этом сообщают РИА "Новости".
Донбасс не будет начинать войну. Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически.
Вместе с тем главарь "ДНР" предупредил о последствиях, если "Киев пойдет в наступление".
Желание освободить территории (Донбасса, подконтрольные Украине - ред.), русских, которые сейчас находятся в несопоставимых условиях, такое желание есть. Но война страшна... Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось, но если Украина сделает этот шаг, то, где мы остановимся, никто сейчас не скажет.
По словам Пушилина, необходимости во всеобщей мобилизации в "ДНР" в настоящее время нет. Что касается начатого с 1 апреля 2021 года призыва в ряды "Народной милиции", то якобы это не связано с нынешним обострением ситуации вдоль линии соприкосновения.
Призыв планировался давно, семь лет наших молодых людей не призывали в вооруженные силы. Что касается всеобщей мобилизации, я рассчитываю, что к этому не придет, сейчас такой необходимости нет.
Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
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