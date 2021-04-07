Конституционный суд Украины признал не соответствующей Основному закону страны норму, по которой с 2015 года сокращен гарантированный государством минимальный размер пенсий пострадавшим вследствие катастрофы в Чернобыле. Это этом сообщила в своем Facebook представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Конституционный суд (Второй сенат) сегодня принял первое с начала конституционного кризиса решение по конституционной жалобе относительно неконституционности отдельных положений закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы... Конституционный Суд согласился с позицией жалобщиков.

Совгиря напомнила, что предметом оспаривания стала норма закона, действующая последние пять лет.

Согласно указанному закону, с 2015 года была изменена методика определения размера пенсий, которые назначались по этому закону. В конституционной жалобе утверждалось, что таким образом был существенно уменьшен гарантированный государством минимальный размер пенсий, что свидетельствует о нарушении обязательств государства по обеспечению социальной защиты заявителей.

"Подробности" сообщали, что с 1 марта 2021 года Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсии для 31 000 пенсионеров, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В среднем пенсионная выплата для этой категории пенсионеров выросла на 1110 гривен.

Напомним, 27 октября КСУ по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

29 октября в Офисе президента состоялось экстренное заседание СНБО. На нем президент Зеленский заявил, что система электронного декларирования будет работать и внес в Верховную Раду неотложный законопроект об увольнении всего состава Конституционного Суда.

В ответ глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что решение Зеленского имеет признаки конституционного переворота. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против главы КСУ по статье государственная измена.