Курс американского доллара в ходе торгов на Мосбирже впервые превысил 78 рублей с 5 ноября 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. На 15:00 его стоимость достигла 77,68 рубей.

Евро также обновил рекорд 1 февраля, поднявшись выше 92 рублей. На 15:00 курс европейской валюты составляет 92,32 рубля.

Вырос и официальный курс валют. Банк России на 8 апреля повысил курс евро на 2,15 рубля - до 92,3321 рубля, а доллар подорожал на 1,39 рубля - до 77,773 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,73 рубля - до 84,3246 рубля.

Российская валюта стремительно падает второй день подряд на фоне растущих геополитических рисков. Главным фактором снижения курса "деревянного" аналитики называют угрозу начала нового витка вооруженного конфликта с Украиной и введения новых санкций со стороны США из-за эскалации напряженности на Донбассе.

Негативную динамику для рубля не может переломить даже внешний позитивный фон: подорожание нефти (Brent - $62,71/баррель, WTI - $59,29), рост западных фондовых индексов и курса некоторых валют развивающихся стран.

Напомним, что 17 марта США расширили санкции против России из-за Навального.