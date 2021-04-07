Запорожская область попадет в "красную" зону [ Редактировать ]
Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Запорожской области сложная. Поэтому регион может попасть в "красную" зону карантина.
Об этом заявил министр развития общин и территории Украины Алексей Чернышов, передает местное издание "061".
"Ситуация сложная. Утром разговаривал с главным санитарным врачом Украины - по информации Министерства здравоохранения, показатели уже такие, которые будут вести к введению "красной" зоны на уровне области. Сегодня планируется заседание государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, которое будет посвящено именно этому вопросу ", - заявил министр.
Министр также отметил, что в ходе совещания с главой ОГА и мэрами городов обсуждался вопрос усиления медицинской системы в регионе, а именно - открытие дополнительных коек, открытие коек с кислородом, проведения ПЦР тестов и наращивание количества прививок.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области вводят ограничения "красной" зоны.
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