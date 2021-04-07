Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Запорожской области сложная. Поэтому регион может попасть в "красную" зону карантина.

Об этом заявил министр развития общин и территории Украины Алексей Чернышов, передает местное издание "061".

"Ситуация сложная. Утром разговаривал с главным санитарным врачом Украины - по информации Министерства здравоохранения, показатели уже такие, которые будут вести к введению "красной" зоны на уровне области. Сегодня планируется заседание государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, которое будет посвящено именно этому вопросу ", - заявил министр.

Министр также отметил, что в ходе совещания с главой ОГА и мэрами городов обсуждался вопрос усиления медицинской системы в регионе, а именно - открытие дополнительных коек, открытие коек с кислородом, проведения ПЦР тестов и наращивание количества прививок.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области вводят ограничения "красной" зоны.