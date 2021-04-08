Еще в 2 городах ужесточили карантин: что и где запретят [ Редактировать ]
С четверга, 8 апреля, в Тернополе и Чернигове ужесточили карантинные ограничения. Такое решение было принято на заседании городских штабов по борьбе с коронавирусной болезнью.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Тернополь
Первый этап новых ограничений вводят с 8 апреля. Так, карантин в городе будет ужесточен следующим образом.
Второй этап введения ограничений - с 12 апреля. С этого дня будет запрещенно:
Чернигов
В Чернигове усиленный карантин начинает действовать с 8 апрель.
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