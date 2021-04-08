Городская власть Львова приняла решение продлить ужесточенные карантинные ограничения вплоть до 19 апреля 2021 года. Об этом сообщил градоначальник Львова Андрей Садовой.

По его словам, комиссия приняла решение о развертывании дополнительных 105 коек на базе городской детской клинической больницы для маленьких пациентов с COVID-19. К тому же, Львов закупит 4 кислородные станции для ковидных больниц.

Отмечается, что отдельный вердикт комиссии коснется открытия летних террас, непродовольственных рынков и посещения детьми начальной школы. Также власти попросили областные медучреждения предоставить городу дополнительные коронавирусные койки для львовян.

Читайте также, с четверга, 8 апреля, в Тернополе и Чернигове ужесточили карантинные ограничения. Такое решение было принято на заседании городских штабов по борьбе с коронавирусной болезнью.

Кроме того, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что с 10 апреля в городе начнут действовать дополнительные карантинные ограничения. Ужесточение карантина не повлияет на работу харьковского метро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.