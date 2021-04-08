Отставка Витренко: СМИ узнали 5 кандидатов [ Редактировать ]
В четверг, 8 апреля, появилась информация о том, что правительство рассматривает пятерых кандидатов на пост министра энергетики. Об этом пишет LВ.ua.
По данным издания, претендентами на пост главы Минэнерго являются:
- Ольга Белькова - экс-депутат, бывший замглавы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. С июня 2020 возглавляет международное направление компании Оператор ГТС Украины.
- Андрей Фаворов - с конца 2018 года по апрель 2020 возглавлял газовый бизнес "Нафтогаза".
- Максим Немчинов - действующий замминистра энергетики, отвечает за нефтегазовое направление.
- Юрий Гнатюк - директор "Энергорынка".
- Олег Семинский - депутат от "Слуги народа", замглавы комитета по энергетике и ЖКХ.
Из всех перечисленных только Немчинов и Гнатюк прокомментировали информацию СМИ, заявив, что предметного разговора по поводу возможности назначения на пост министра с ними не было, но они открыты к диалогу на эту тему.
Напомним, что днем ранее появилась информация о том, что Витренко написал заявление об увольнении. В то же время в Минэнерго опровергли эту информацию.
Ранее Кабмин уволил главу правления "Укрзализныци" Владимира Жмака.
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