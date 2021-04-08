В четверг, 8 апреля, появилась информация о том, что правительство рассматривает пятерых кандидатов на пост министра энергетики. Об этом пишет LВ.ua.

По данным издания, претендентами на пост главы Минэнерго являются:

Ольга Белькова - экс-депутат, бывший замглавы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. С июня 2020 возглавляет международное направление компании Оператор ГТС Украины.

Андрей Фаворов - с конца 2018 года по апрель 2020 возглавлял газовый бизнес "Нафтогаза".

Максим Немчинов - действующий замминистра энергетики, отвечает за нефтегазовое направление.

Юрий Гнатюк - директор "Энергорынка".

Олег Семинский - депутат от "Слуги народа", замглавы комитета по энергетике и ЖКХ.

Из всех перечисленных только Немчинов и Гнатюк прокомментировали информацию СМИ, заявив, что предметного разговора по поводу возможности назначения на пост министра с ними не было, но они открыты к диалогу на эту тему.

Напомним, что днем ранее появилась информация о том, что Витренко написал заявление об увольнении. В то же время в Минэнерго опровергли эту информацию.

Ранее Кабмин уволил главу правления "Укрзализныци" Владимира Жмака.