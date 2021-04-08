СНБО готовит санкции против депутата Холодова за контрабанду сигарет - СМИ [ Редактировать ]
По инсайдерской информации, на пятничном заседании СНБО рассмотрит введение санкций против депутата от "Слуги народа", заместителя главы налогового комитета ВРУ Андрея Холодова, за контрабанду сигарет.
Об этом в Фейсбуке сообщил политический эксперт Виктор Таран.
По его информации, слуги решили продемонстрировать обществу, что готовы бороться со своими, и рассматривают на роль "жертвы" кандидатуру Холодова. Ранее журналисты "Схем" обвиняли его в причастности к масштабному табачному бизнесу и называли кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.
"На первый взгляд, в свете того, что СНБО продолжит рассматривать дела контрабандистов, кандидатура Холодова не удивляет", - пишет Виктор Таран.
Сославшись на открытые источники, политолог сообщил, что через сеть табачных киосков Холодова Т-киоск реализуют сигареты скандальной табачной фабрики из Желтых вод United Tabacco с поддельными акцизными марками.
"Правоохранительные органы давно подозревают фабрику в контрабанде сигарет в Российскую Федерацию через фирмы-прокладки в ОАЭ и Ираке, а Холодова называют одним из сегодняшних собственников "United Tabacco" с долей в 20%. Запасаемся поп-корном и понаблюдаем, хватит ли у власти политической воли наложить санкции на члена своей же партии", - пишет Виктор Таран.
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