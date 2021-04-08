Празднование Пасхи 2021 в храмах Украинской Православной Церкви пройдет при соблюдении всех карантинных норм, но в каждом приходе будет учитываться индивидуальный подход. Как сообщает Центр информации УПЦ,

об этом сегодня на встрече с журналистами центральных СМИ расказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

"Пандемия вносит свои коррективы в жизнь, но у нас есть еще три с половиной недели, и мы надеемся, что ситуация улучшится. Хотя мы читаем сообщения о том, что планируется продлить карантин в Киеве на более длительный период. Но самая главная наша надежда, чтобы Пасху мы встречали в храмах, чтобы храмы не были закрыты. При сохранении карантинных норм, но, чтобы у людей была возможность прийти в храм и именно в храме услышать самые главные слова, которые когда-либо звучали в этом мире: "Христос воскрес! Воистину воскрес!". Но еще раз повторюсь - при соблюдении карантинных норм, потому что болезнь очень тяжелая и перед ней никто не застрахован", - отметил митрополит Антоний.

По словам управделами УПЦ, в приходах нет критической ситуации с распространением коронавируса.

"Слава Богу, в храмах и монастырях ситуация стабильная. Случается иногда кто-то болеет, но мы с самого начала приняли позицию, что при недомогании - будь то простой мирянин или насельник монастыря - все должны самоограничиваться и не испытывать судьбу. В этом проявляется любовь к ближнему", - добавил митрополит Антоний.

Кроме того, управляющий делами УПЦ отметил, что, если до Пасхи жесткий карантин будет оставаться в силе, службы пройдут на открытом воздухе, но, в любом случае, храмы не будут закрыты для верующих.

"Полного закрытия храмов не было и в прошлом году. Если была такая возможность, при соблюдении дистанции, служба проходила на улице. Хотя нужно учитывать, что в этом году православная Пасха позднее, чем в прошлом, поэтому надеемся, что, если погода позволит и не будет возможности служить в храмах, люди будут молиться на территории, прилегающей к храму. Мы рассматриваем разные варианты, но единого стандарта быть не может, ведь храмы разные: большие, маленькие. Где-то территория позволяет собраться вместе и молиться, а где-то нет такой возможности. Мы подходим индивидуально к каждому приходу и монастырю. При входе в каждый наш храм есть новые маски и человек должен заходить в маске. Если есть опасность заражения, то не обязательно сейчас прикладываться к иконам. Можно помолиться перед иконой, попросить помощи Божьей Матери, Спасителя", - резюмировал митрополит Антоний.