Київ потерпає від спалаху коронавірусу: лікарні повністю заповнені [ Редактировать ]
У Києві рекордний спалах коронавірусу. Лише за минулу добу майже 2000 нових випадків інфікування. Нових хворих так багато, що медична система опинилась на межі. Ковідні відділення вже повністю заповнені.
А пацієнтів з коронавірусом тепер готуються приймати в пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері - заявили в мерії. На цьому відео - київська міська лікарня №3. Вона заповнена пацієнтами на 110 %. Лікарі виснажені.
Петро Іващенко, головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 3:
Третя хвиля прогресує, якщо хтось думає, що COVID-19 його мине це не так. І ті люди, які не хочуть щеплюватися, які думають що його не існує, я хотів би вони побували в нашій лікарні і побачили наших пацієнтів. Ми навіть змушені використовувати приставні ліжка в критичних ситуаціях використовувати коридори. Дефіциту в медикаментах. засобах індивідуального захисту в кисню немає, але медичний персонал якого поки що вистачає дуже виснажений.
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