У Києві рекордний спалах коронавірусу. Лише за минулу добу майже 2000 нових випадків інфікування. Нових хворих так багато, що медична система опинилась на межі. Ковідні відділення вже повністю заповнені.

А пацієнтів з коронавірусом тепер готуються приймати в пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері - заявили в мерії. На цьому відео - київська міська лікарня №3. Вона заповнена пацієнтами на 110 %. Лікарі виснажені.

Петро Іващенко, головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 3: