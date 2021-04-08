Довге засідання Тристоронньої контактної групи, яке закінчилося коротким результатом - нічим. Візит Володимира Зеленського на фронт. І розмова Ангели Меркель із Володимиром Путіним про війська на українських кордонах.

Ситуація на Донбасі у фокусі не лише наших політиків, а й світу. Про все це ми будемо докладно говорити у випуску. Та спершу про Дениса Юшка. Морпіха, який сьогодні загинув на фронті. Від кульового поранення в голову.

Що відбувається на передовій? Розкаже наш кореспондент Руслан Смещук.

Сьогодні під Маріуполем унаслідок ворожого обстрілу загинув 23-річний морський піхотинець - Денис Юшко. Цього разу бойовики атакували з гаубиць. Заборонені калібри останнім часом застосовують чи не щодня.

Ця вирва залишилась після розриву гарматного снаряда. І це є ознакою ескалації. Адже якщо до цього бойовики доволі рідко застосовували ствольну артилерію, то на цьому тижні було вже декілька подібних обстрілів.

Це наслідки одного з таких під Красногорівкою. Усе почалося із важких гранатометів.

Позивний "Днєпр", військовослужбовець Збройних сил України:

Противник відкрив вогонь спочатку з СПГ, згодом вдарив зі 120 міномета, міна перелетіла і вдарила по мирних мешканців, там був один поранений. І ми були вимушені відкрити вогонь.

А вже після цього супротивник застосував гармату.

Позивний "Хенесі", військовослужбовець Збройних сил України:

Я на подносе боеприпасов был и со Старомихайловки начался обстрел тяжелой артиллерией.

Такі вирви лишилися від розривів. А це стабілізатори від снарядів, які зібрали вже після обстрілу.

Позивний "Днєпр", військовослужбовець Збройних сил України:

Працювали по прямій наводці. Бо між виходом і приходом було дуже мало часу. Бо та ж мінометна міна летить до 40 секунд. А тут секунда і прилітало. Прилетіло нам таких подарунків в районі 10 штук.

Військові розповідають: били досить точно, наводячи удари за даними з дрона.

Ми як згодом виявили, була корректировка бпла. Він завіс у сірій зоні, недолітаючи до нпс і коррективував вогонь цієї системи.

Страждають від цих обстрілів і мирні жителі особливо ті, що мешкають неподалік від лінії зіткнення, у напівзруйнованих будинках.

Алла, жителька Красногорівки:

Зачастую бывает так, бьются там в середине и бьется сюда. А как ответку получат - говорят Украина стреляет. Они вынуждают наших, наши чуть-чуть, потому что необходимо и получается мы убиваем, мы бьем. То есть сепаратистов провоцируют вооруженные силы Украины? Регулярно!

Вчора на засіданні тристоронньої контактної групи, через позицію Росії та ОРДЛО домовитися про продовження режиму тиші не вдалося. За таких умов загострення та ескалації, зону бойових дій сьогодні відвідав Володимир Зеленський. Він побував на позиціях де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму тиші.

Володимир Зеленський, Президент України: