В Киеве на улице Днепроводской произошло убийство на почве ревности Источник: Национальная полиция Украины

В Киеве на улице Днепроводской произошло убийство на почве ревности - вернувшийся домой муж застал жену с любовником. Об этом сообщает Полиция Киева.

Между мужчинами началась драка. 59-летний "рогоносец" схватился за нож и ударил в грудь своего 39-летнего соперника. От полученной травмы тот скончался на месте.

Роковая женщина бросилась грудью защищать своего любовника и также получила травмы.

Она успела спастись от гнева мужа, выбежав из квартиры и позвав на помощь соседей. Те вызвали полицию, а убийца бросился бежать.

Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть киевлянина, зашедшего "на чай", и госпитализировали хозяйку квартиры.

Полицейские нашли заляпанного кровью супруга в подъезде, где он пытался спрятаться. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее в Киеве бывший депутат Киевсовета поджег автомобиль жены и пытался спалить ее квартиру. Полицейским он рассказал, что таким образом мстит за измену.