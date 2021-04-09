В Киеве муж застал жену дома с любовником и убил соперника (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве на улице Днепроводской произошло убийство на почве ревности - вернувшийся домой муж застал жену с любовником. Об этом сообщает Полиция Киева.
Между мужчинами началась драка. 59-летний "рогоносец" схватился за нож и ударил в грудь своего 39-летнего соперника. От полученной травмы тот скончался на месте.
Роковая женщина бросилась грудью защищать своего любовника и также получила травмы.
Она успела спастись от гнева мужа, выбежав из квартиры и позвав на помощь соседей. Те вызвали полицию, а убийца бросился бежать.
Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть киевлянина, зашедшего "на чай", и госпитализировали хозяйку квартиры.
Полицейские нашли заляпанного кровью супруга в подъезде, где он пытался спрятаться. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, ранее в Киеве бывший депутат Киевсовета поджег автомобиль жены и пытался спалить ее квартиру. Полицейским он рассказал, что таким образом мстит за измену.
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