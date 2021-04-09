Таков итог бравурных и самонадеянных заявлений Зеленского и его окружения, преступного отказа от производства вакцины "Спутник V" в Украине, расхищения средств коронавирусного фонда и нежелания власти на деле создавать необходимые условия для работы медиков.

С одной стороны, налицо катастрофа с медицинским обслуживанием, потому что массово продолжают увольняться медики. Несмотря на все обещания, им не платят достойную заработную плату, хотя врачи и медсестры сегодня на передовой, именно они рискуют своей жизнью и здоровьем.

По оценке социологической службы Центра Разумкова, начиная с первых месяцев 2020 года из Украины уехали более 66 000 врачей и медработников. А в период пандемии уволились еще 34 000 работников медицинской сферы.

С другой стороны, мы видим провал вакцинации. Понятно, что нынешней катастрофической ситуации можно было бы избежать, если бы украинцы имели возможность получить прививку качественной вакциной от COVID-19.

Именно поэтому мы наблюдаем сегодня в стране катастрофическую ситуацию вследствие пандемии коронавируса. 6 апреля Украина заняла 1-е место в Европе и 4-е место в мире по смертности от коронавируса. В Украине скончались 430 заболевших коронавирусом. Италия, где умер 421 человек, заняла 2-е место, а 3-е место – Франция, где зафиксировали 398 умерших. По состоянию на 7 апреля за сутки в Украине уже 481 умерший от коронавируса, на 8 апреля – 464, на 9 апреля – 419.

По состоянию на 9 апреля, по данным сайта www.worldometers.info, Украина находится на 2-м месте в мире по числу смертей от коронавируса. Ее опережает лишь Мексика.

Повторюсь, есть две основные причины такого печального антирекорда в Украине: провал вакцинации и неготовность медицинской инфраструктуры, которая усугубляется нехваткой медперсонала.

Что касается вакцинации, то максимум, что сделала власть, это закупила вакцину сомнительного свойства, от которой массово отказываются во всем мире. Да и то закупила в минимальных количествах. Как мы знаем, в феврале Министерство здравоохранения завезло 500 000 доз вакцины Covishield производства Индии, а в марте – всего 215 000 доз препарата CoronaVaс производства Китая. И что мы имеем на сегодняшний день? На официальном сайте значится, что по состоянию на 9 апреля всего 5 человек получили полный курс вакцины от коронавируса! Пять человек на всю Украину!

Можно ли было не допустить такой катастрофической ситуации? Да, конечно! Но для этого украинской власти нужно было мыслить стратегически и действовать на опережение.

Когда в октябре 2020 года были проведены переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и достигнута договоренность, что Украина может получить вакцину "Спутник V", смертность от коронавируса в нашей стране составляла 105‒130 человек в сутки.

В ноябре были достигнуты договоренности с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о том, чтобы Российский фонд прямых инвестиций с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи передали Украине лицензию и сырье в виде клеточной линии для производства "Спутника V" на заводе "Биолек" в Харькове. Напомню, на тот момент смертность от COVID-19 в Украине составляла 230‒260 человек в сутки.

Рабочая группа, которая занималась этим вопросом, определила сроки, необходимые для разворачивания производства на украинском заводе в Харькове, – 5‒6 месяцев. По состоянию на май 2021 года Украина уже могла бы сама ежемесячно производить 600‒700 тысяч доз вакцины "Спутник V".

Украина смогла бы своими силами в кратчайшие сроки обеспечить вакцинацию медиков и наиболее уязвимых слоев населения надежной и эффективной вакциной, а к концу этого года, возможно, и добиться выработки коллективного иммунитета. Вместо этого вакцинная эпопея Украины стала историей позора власти и горя народа, расплачивающегося за ее ошибки.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"