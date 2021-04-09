Все, за что бы за эти два года ни бралась власть, оказалось недоделанным, невыполненным, проваленным. Безработица растет, жизнь людей ухудшается. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"В 2020 году численность безработных составила в среднем 1,7 млн человек, это почти каждый десятый среди тех, кто был на рынке труда. Это очень высокий процент для Украины. При этом уровень занятости сократился во всех регионах страны и среди всех возрастных групп. Но даже у тех, кто работает, уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) - превысил 42%. Добавим к этому низкую производительность труда, трудовую миграцию, сокращение и старение населения – всё это очень тревожные факторы, требующие незамедлительных и профессиональных действий от власти", - отметил Юрий Бойко.

По словам политика, негативное развитие эпидемии на фоне неясных перспектив вакцинации усиливает риски продления локдаунов на протяжении всего года, что будет подрывать экономическую активность, как на региональном, так и общенациональном уровне.

"Углубляющийся экономический, демографический и социальный кризис, на который наложилась эпидемия, погружают людей в депрессию и нищету. Власть должна не рисовать презентации и нагнетать военную истерию в обществе, а представить четкую антикризисную программу и по ней двигаться. У ОП-ЗЖ есть такая программа и план спасения страны - мы его обнародовали и готовы выполнять", - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" считает, что власти необходимо изменить риторику и выбранный ею курс и направить все силы на стабилизацию экономики, спасение людей и возвращение мира в Украину.

"Страна не может нормально жить и развиваться, когда на ее территории не утихает военный конфликт. Без мира не будет инвестиций, не будет роста экономических и социальных показателей. Необходимо пересмотреть подход к реформированию медицины, отменить земельную реформу, решить тарифный вопрос. Если мы хотим выйти с минимальными потерями из эпидемии, из экономического и социального кризиса, то нужно принимать ответственные и грамотные решения для спасения людей и страны, иначе от государства Украина останется лишь территория, на которой править будут иностранные корпорации. Этого нельзя допустить", - резюмировал Юрий Бойко.