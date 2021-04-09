В Ростове расстреляли Land Cruiser влиятельного силовика времен Януковича (фото) [ Редактировать ]
Источник: Telegram
В Ростове расстреляли Land Cruiser 200 с украинскими номерами АА 2772 КТ. Об этом сообщает местный Telegram-канал со ссылкой на правоохранителей.
СМИ выяснили, что внедорожник принадлежит гражданину Украины Владимиру Вильчинскому, который якобы приехал навестить родственников. Сам он при покушении не пострадал.
Во время президентства Януковича Вильчинский возглавлял один из департаментов экономической контрразведки СБУ. Впоследствии был назначен заместителем председателя Госпотребинспекции, но из-за скандала с давлением на крупные торговые сети был уволен по статье "За нарушение присяги госслужащего". Позднее он был люстрирован.
Российские журналисты утверждают, что Вильчинский близок к окружению Игоря Коломойского.
В 2017 году украинские СМИ обвиняли Вильчинского в том, что он якобы покрывает контрабанду из зоны АТО, пользуясь своими связями в Администрации президента. Также тогдашнему советнику замглавы АП ставили в вину чрезмерные затраты при заграничных поездках за государственный счет.
Напомним, что СНБО недавно ввел санкции против чиновников времен Януковича и Азарова.
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