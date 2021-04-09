"Людей напоим": вице-премьер Резников назвал условие поставки воды в Крым [ Редактировать ]
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Украинские власти поставят воду в оккупированный Крым только по просьбе международных гуманитарных организаций. Об этом в интервью BBC News Украина заявил вице-премьер кабинета министров Украины Алексей Резников в интервью BBC News.
Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать".
По словам Алексея Резникова, в таком случае Украина доставит воду в оккупированный Крым под эгидой Красного Креста.
Цистернами, бочками, как угодно. Три контрольно-пропускных пункта - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест - под их флагом, не проблема.
Ранее украинские чиновники разного калибра неоднократно заявляли, что подадут воду на украинский полуостров по Северо-Крымскому каналу только после его деоккупации.
Сейчас запасы воды в оккупированном Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. В минувшем году ситуация с водоснабжением на полуострове стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе.
Из-за засухи и обмеления водохранилищ в конце августа жителей Симферополя и 39 близлежащих населенных пунктов перевели на ограниченный график подачи воды. Позже подачу воды по часам ввели и в других регионах Крыма.
С 14 декабря по шесть часов в сутки воду получают и жители Большой Ялты, а после новогодних праздников пересохли краны и в Алуште.
С 25 февраля жителей Ялты и Алушты вновь перевели на ограниченный график подачи воды из-за стремительного снижения уровня воды в местных источниках.
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