Россия считает Украину "взрывоопасным регионом". В связи с этим она увеличивает концентрацию военных вблизи украинской границе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, такие меры принимает любая страна для обеспечения собственной безопасности.

"Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", - сказал Песков.

Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.

Ранее сообщалось, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак пригрозил: если Киев начнет боевые действия на Донбассе, это станет "началом конца" для Украины. По его словам, в случае возобновления масштабных военных действий в Донбассе, Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан.