Український скандал в Арабських Еміратах. За непристойну поведінку звідти збираються депортувати 12 українок.

Дівчат затримали понад тиждень тому, коли вони голяка позували на балконі одного з дубайських хмарочосів. Окрім українок, у зйомці брали участь росіянки, молдованки та білоруски. Загалом за ґрати потрапили 40 дівчат.

За даними ЗМІ, фотосесію організували громадяни Росії та Ізраїлю для одного з ізраїльських сайтів "для дорослих". Наших дівчат уже відвідав український консул. За його словами, умови утримання в СІЗО "прийнятні".

Перед депортацією кожна має сплатити близько тисячі трьохсот доларів штрафу. Це майже втричі більше, ніж вони отримали за скандальну фотосесію.