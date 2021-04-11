Арабські Емірати збираються депортувати 12 українок за непристойну поведінку [ Редактировать ]
Український скандал в Арабських Еміратах. За непристойну поведінку звідти збираються депортувати 12 українок.
Дівчат затримали понад тиждень тому, коли вони голяка позували на балконі одного з дубайських хмарочосів. Окрім українок, у зйомці брали участь росіянки, молдованки та білоруски. Загалом за ґрати потрапили 40 дівчат.
За даними ЗМІ, фотосесію організували громадяни Росії та Ізраїлю для одного з ізраїльських сайтів "для дорослих". Наших дівчат уже відвідав український консул. За його словами, умови утримання в СІЗО "прийнятні".
Перед депортацією кожна має сплатити близько тисячі трьохсот доларів штрафу. Це майже втричі більше, ніж вони отримали за скандальну фотосесію.
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