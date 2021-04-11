Контрабанда - це база тіньової економіки України. На сьогодні тіньова економіка розрослася до розмірів, які загрожують національній безпеці країни. Про це у неділю ввечері, 11 квітня, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Контрабанда - це те, що зупиняє розвиток нашої економіки. Контрабанда в країні, яка воює, - це злочин підвищеної суспільної небезпеки", - підкреслив він.

Депутат також прокоментував список контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО. "Це люди, які не сидять за кермом автомобілів, що привозять контрабанду; це люди, які не ставлять печатки; це не митники. Це люди, які контролюють організовані контрабандні потоки, розпоряджаються величезними грошима, які продукують корупцію, які продукують тінь", - зазначив Гетманцев.

Він повідомив, що внаслідок даного рішення РНБО 158 митників вже відсторонено від роботи.

"Самі по собі ці люди не змогли б організувати в такому масштабі ці злочини. І, безперечно, в них є спільники в правоохоронних органах, на митниці. І я вже говорив про відсторонених - їх буде більше. І, безперечно, сам факт рішення РНБО свідчить про те, що проблема набула таких рис за 30 років нашої незалежності, що її не можна вирішити в межах чи окремого правоохоронного органу, чи митниці як такої. Тому, власне кажучи, це рішення РНБО - це крок, із якого ми починаємо відлік нової епохи", - сказав депутат.

"Слуга народу" також підкреслив, що саме по собі рішення рішення РНБО не може докорінно вирішити ситуацію докорінно - для його реалізації необхідні, в тому числі, дії правоохоронних органів.

"Десь половина економіки України є в тіні. Це половина бюджету. Якщо ми з вами хоча б у розмірі 2-3% на рік зробимо приріст ВВП за рахунок детінізації, я вважаю, що це буде перемогою. Якщо ми протягом 5 років 20% економіки виведемо з тіні, я також вважаю, що це буде перемогою. І це найголовніше наше завдання у вирішенні соціальних проблем, питань пенсій, заробітних плат вчителям, медикам, військовим", - підсумував Данило Гетманцев.

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