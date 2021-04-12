Во французской столице Париже вооруженный огнестрельным оружием мужчина устроил стрельбу возле здания больницы. В результате инцидента есть погибший и раненный.

Происшествие произошло вблизи больницы Анри-Дюнана в 16-м округе. В результате стрельбы погиб охранник учреждения, при этом сам виновник преступления сбежал с места.

Отмечается, что в настоящее время о причинах стрельбы доподлинно неизвестно. Известно, что медучреждение, возле которого случилась страшная трагедия, является частным и принадлежит международной организации "Красный Крест".

🇫🇷 [ALERTE] Un homme est mort dans la #fusillade dans le 16e arrondissement de #Paris à côté de l'hôpital Henry Dunant. Le tireur est en fuite, armé d'une #arme de poing. Une femme a été gravement blessée. (source proche de l'enquête) #France pic.twitter.com/bj3rUhNYMY — La Plume Libre (@LPLdirect) April 12, 2021

Читайте также, в Париже грабители напали на гостиницу George V. Преступники сгребли драгоценности в сумки, после чего покинули место преступления на скутере. По данным источников французских газет, ущерб составил примерно 100 000 евро.

Кроме того, в США вооруженный мужчина расстрелял посетителей магазина. В результате трагедии несовместимые с жизнью ранения получили 2 человека, еще один был госпитализирован с огнестрельными травмами в местное медучреждение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.