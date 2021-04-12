Філіям іноземних вишів - бути: Кабмін оприлюднив постанову [ Редактировать ]
В Україні дозволили відкривати філії іноземних вишів. На урядовому порталі сьогодні оприлюднено відповідну постанову Кабміну. Згідно з новим положенням, іноземний навчальний заклад має входити до одного з трьох світових рейтингів і займати в ньому позицію не нижчу за трьохтисячну.
Причому, філій російських університетів у нас не з'явиться, адже постанова забороняє відкривати відділи юридичним особам з іноземними інвестиціями від держави-агресора або держави-окупанта, юридичним особам, зареєстрованим на території такої держави, або тим, кінцевий бенефіціарний власник яких є резидентом держави-агресора чи держави-окупанта.
Серед інших обмежень - вимога "Закону України про вищу освіту". Філії не можна створювати в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.
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