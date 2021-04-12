Иностранным ВУЗам разрешили открывать филиалы в Украине [ Редактировать ]
Источник: Министерство образования и науки
Лучшим иностранным высшим учебным заведениям разрешили открывать филиалы в Украине. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.
"Заведения высшего образования Украины активно продолжают интегрироваться в Европейское образовательное пространство. Чтобы стать на шаг ближе к Европейскому союзу, мы открываем новые границы. Поэтому отныне на территории Украины предусмотрена возможность создания территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений", - заявил замминистра образования по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.
Иностранные ВУЗы смогут открывать филиалы в Украине после получения разрешения от Минобразования. Для этого в министерство нужно подать документы, содержащие следующую информацию:
- наличие лицензии (других документов разрешительного характера) на осуществление образовательной деятельности в стране резидентства и документов об аккредитации (признании) образовательных программ;
- опыт создания и деятельности территориально обособленных структурных подразделений за рубежом;
- цель открытия и виды деятельности филиала, деловые отношения с украинскими партнерами и перспективы развития сотрудничества;
- местонахождение территориально обособленного структурного подразделения, которое планируется создать, и запланированное количество работников, в том числе иностранных граждан, которые будут работать;
- характеристики образовательных программ.
К открытию филиалов в Украине допускаются только иностранные ВУЗы, которые входят в один из международных рейтингов, занимая в них место не ниже 3000:
- QS World University Rankings;
- The Times Higher Education World University Rankings;
- Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities.
Не смогут открывать свои филиалы в Украине университеты, институты и академии из страны страны-агрессора или государства-оккупанта, то есть из России.
Иностранные ВУЗы могут открывать свои филиалы только в крупнейших городах Украины: Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.
Напомним, что Google запустил программу профессиональной дистанционной сертификации, которая должна заменить традиционное высшее образование.
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