Под запрет попали ВУЗы из России Источник: Министерство образования и науки

Лучшим иностранным высшим учебным заведениям разрешили открывать филиалы в Украине. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

"Заведения высшего образования Украины активно продолжают интегрироваться в Европейское образовательное пространство. Чтобы стать на шаг ближе к Европейскому союзу, мы открываем новые границы. Поэтому отныне на территории Украины предусмотрена возможность создания территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений", - заявил замминистра образования по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.

Иностранные ВУЗы смогут открывать филиалы в Украине после получения разрешения от Минобразования. Для этого в министерство нужно подать документы, содержащие следующую ​информацию:

наличие лицензии (других документов разрешительного характера) на осуществление образовательной деятельности в стране резидентства и документов об аккредитации (признании) образовательных программ;

опыт создания и деятельности территориально обособленных структурных подразделений за рубежом;

цель открытия и виды деятельности филиала, деловые отношения с украинскими партнерами и перспективы развития сотрудничества;

местонахождение территориально обособленного структурного подразделения, которое планируется создать, и запланированное количество работников, в том числе иностранных граждан, которые будут работать;

характеристики образовательных программ.

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К открытию филиалов в Украине допускаются только иностранные ВУЗы, которые входят в один из международных рейтингов, занимая в них место не ниже 3000:

QS World University Rankings;

The Times Higher Education World University Rankings;

Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities.

Не смогут открывать свои филиалы в Украине университеты, институты и академии из страны страны-агрессора или государства-оккупанта, то есть из России.

Иностранные ВУЗы могут открывать свои филиалы только в крупнейших городах Украины: Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

Напомним, что Google запустил программу профессиональной дистанционной сертификации, которая должна заменить традиционное высшее образование.