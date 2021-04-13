Министерство иностранных дел Польши выступает за усиление санкций против России в случае обострения ситуации на Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в эфире TV Republika.

По словам дипломата, то, что сейчас происходит на востоке Украины, "создает впечатление подготовки России к каким-то действиям, или готовности к каким-то действиям, которые могут иметь наступательный характер".

Мы отмечаем тревожные действия России на границе с Украиной, и это нежелательная ситуация. Очень важно противостоять агрессивному поведению России.

В МИД Польши считают, что Россия осведомлена о внутренней ситуации в США, в Кремле бытовало мнение, что США после победы на президентских выборах Джо Байдена сосредоточатся на себе, но, "к счастью, это не так".

Некоторые политики в Кремле хотели принять меры на границе с Украиной, чтобы увидеть, как США отреагируют на эти действия.

В Варшаве считают, что нельзя допустить "мягкого подхода" к стране-агрессору, которая не перестает нарушать международное право. Власти Польши призывают страны Запада быть последовательным в противодействии агрессии России против Украины. В случае ухудшения ситуации необходимо усилить санкции против России.

Санкции против России жесткие и болезненные, особенно для тех, кто связан с режимом.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак пригрозил: если Киев начнет боевые действия на Донбассе, это станет "началом конца" для Украины. По его словам, в случае возобновления масштабных военных действий в Донбассе, Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан.