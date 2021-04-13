Фракция ОП-ЗЖ поддержит все законопроекты и постановления, направленные на снижение тарифов. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам в кулуарах парламент во вторник, 13 апреля.

"Мы выступали инициаторами сегодняшнего внеочередного заседания, посвященного тарифному вопросу. 40 депутатов поставили свои подписи за его проведение. Мы считаем это важным для граждан Украины. И будем голосовать", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Что же касается второго внеочередного заседания, то, по словам Юрия Бойко, фракция ОП-ЗЖ в нем принимать участия не будет.

"Мы не будем принимать участия в заседании в 17:30. Это наша принципиальная позиция. Если во время локдауна Верховная Рада не рассматривает важные для граждан Украины вопросы, то это просто издевательство над людьми. Они это видят, и это их возмущает. Там, где будут в повестке дня стоять действительно важные вопросы, мы будем участвовать в заседаниях и, конечно, поддерживать такие законопроекты", – подчеркнул Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".