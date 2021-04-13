Под Одессой зарезали супругов: собака привела к бывшему сожителю погибшей (фото, видео 18+) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Подольске Одесской области в собственном доме была зверски убита семейная пара: 45-летняя женщина и ее 57-летний муж. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Накануне у супругов было застолье, к ним заходили гости и выпивали. На следующее утро к ним пришла соседка.
Она долго стучала в окно, однако никто не отвечал. Женщина зашла в дом, где нашла два раздетых и окровавленных трупа.
На место преступления прибыла следственно-оперативная группа с кинологом.
Как сообщает Telegram-канал "Одесса INFO", служебная собака взяла след и привела к дому подозреваемого. Им оказался ранее судимый бывший сожитель убитой женщины - Андрей Шевчук.
Его задержали и сообщили о подозрении в двойном убийстве (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, недавно в Киеве муж застал жену дома с любовником и в драке убил соперника.
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