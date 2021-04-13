С самого начала датой завершения действия запрета было определено 12 апреля/ фото: Киев24

В столице продлился запрет на работу продуктовых ярмарок на время карантина из-за коронавируса. Такое распоряжение 12 апреля 2021 года выдал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По его словам, запрет на проведения продуктовых ярмарок на открытом воздухе будет действовать пока не поступит отдельный соответствующий документ.

Отмечается, что проведения ярмарок в Киеве было запрещено с 1 апреля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19. При этом с самого начала датой завершения действия этого запрета было определено 12 апреля.

Читайте также, в Киеве наблюдается пугающий уровень смертности от коронавируса. За сутки 12 апреля умерли 40 человек, при этом в больницы попали 363 человека.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки, 12 апреля, обнаружили 11 680 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях, за вчера умерли от вируса 457 человек и 14 019 пациентов выздоровели.

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