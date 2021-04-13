На такий сценарій співпраці з МВФ очікує Україна

Влітку перегляд програми, вже восени черговий транш від Міжнародного Валютного Фонду. На такий сценарій співпраці з МВФ очікує Україна, за словами радника президента з економічних питань - Олега Устенка.

За кредитною програмою stand-by МВФ українська сторона мала отримати трохи більше п'яти мільярдів доларів у кілька траншів.

Перший, на понад два мільярди надійшли одразу після підписання угоди у червні 2020. Решту Україна ніяк не може отримати. Зокрема, через невиконання судової та антикорупційної реформ, передбачених програмою.