У вівторок, 13 квітня, в ході передачі "Акцент" радник керівника Офісу президента, міністр економіки Тимофій Милованов оцінив ситуацію з ринком землі в Україні

"Чому правок так багато? Це політичний процес. Існує такий механізм - філібастер. По суті, як в Сполучених штатах, коли сенатор може встати і говорити, поки він говорить і не пішов, ніхто не може далі розглядати питання. По суті, це таке неформальне право вето. В Україні філібастер з'явився в цьому політичному циклі. Це ознака демократії, досить стандартний механізм, не форма його, а суть. Будь-яка політична фігура може призупинити процес розгляду речей в парламенті", - сказав він.

На питання про позитивні сторони ринку землі Милованов відповів:

Ми маємо бути багатими. Ми можемо не погоджуватись, яким чином дійдемо до цієї мети. Ми стаємо багатими, коли розпоряджаємося своєю власністю, тому земля і повноцінний ринок землі має бути, для того, щоб ми були багатими. Деталі важливі, щоб це був ринок землі, а не перекос в одну чи іншу сторону. Принципово ринок має бути, я прихильник ринкової економіки, щоб ми всі в конкуренції ставали багатшими.

"Я прихильник того, щоб ми робили реформи швидше. Для того, щоб українці стали заможними, потрібно, щоб були створенні ринки. Не можна чекати ще 10, 5 чи рік. Якщо ви б мене запитали, я б не рекомендував вам продавати землі, я б рекомендував чекати, поки ціна не буде зростати, але ринок відкривав би", - додав він.