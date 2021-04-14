Со среды, 14 мая, Греция планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для ряда стран из-за пределов Шенгенской зоны. Об этом рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис.

Однако въезд будет доступен только при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.

Реальность такова, что мы сможем принимать украинских граждан, прибывающих в нашу страну, и также надеемся, что греки, которые захотят приехать в Украину, ведь мы имеем смешанные браки, людей с родственными связями, смогут это сделать.

Также он отметил, что 14 мая "является датой, когда мы можем спрогнозировать с точностью, что дела пойдут по плану".

Ранее мы писали о том, что Евросоюз назвал страны, с которыми готов открыть границы. Также сообщалось, что Кипр с 1 марта открыл границы для граждан 56 стран.

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