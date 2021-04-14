Кабмин назначил главу Налоговой службы и уволил председателя Кировоградской ОГА [ Редактировать ]
Источник: Кабинет министров Украины
Кабинет министров на своем заседании 14 апреля назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Напомним, что Алексей Любченко возглавляет Налоговую с 29 апреля 2020 года. Он сменил на этом посту Сергея Верланова.
К конкурсу на должность главы Государственной налоговой службы были допущены девять претендентов. Наиболее вероятными победителями СМИ называли действующего руководителя Алексея Любченко и бывшего налоговика Александра Кучеренко.
С 2009 по 2011 год Любченко занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации. В 2015 году претендовал на пост главы Государственной фискальной службы и в том же году занял должность советника главы Государственной фискальной службы, а также первого вице-президента в ПАТ "Украгрохимхолдинг".
Кроме того, Кабмин на своем заседании 14 апреля:
- уволил Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации;
- назначил Милованова Тимофея Сергеевича и.о. генерального директора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины";
- назначил Ратникова Дмитрия Геннадьевича председателем Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации;
- определил Плиса Геннадия Владимировича победителем конкурса на должность председателя Государственной аудиторской службы;
- уволил Терещенко Александра Леонтьевича с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Назаренко новым главой Кировоградской ОГА 27 августа 2020 года.
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