Кабинет министров на своем заседании 14 апреля назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, что Алексей Любченко возглавляет Налоговую с 29 апреля 2020 года. Он сменил на этом посту Сергея Верланова.

К конкурсу на должность главы Государственной налоговой службы были допущены девять претендентов. Наиболее вероятными победителями СМИ называли действующего руководителя Алексея Любченко и бывшего налоговика Александра Кучеренко.

С 2009 по 2011 год Любченко занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации. В 2015 году претендовал на пост главы Государственной фискальной службы и в том же году занял должность советника главы Государственной фискальной службы, а также первого вице-президента в ПАТ "Украгрохимхолдинг".

Кроме того, Кабмин на своем заседании 14 апреля:

уволил Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации;

назначил Милованова Тимофея Сергеевича и.о. генерального директора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины";

назначил Ратникова Дмитрия Геннадьевича председателем Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации;

определил Плиса Геннадия Владимировича победителем конкурса на должность председателя Государственной аудиторской службы;

уволил Терещенко Александра Леонтьевича с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Назаренко новым главой Кировоградской ОГА 27 августа 2020 года.