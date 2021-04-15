В столице адвокатам разрешат ездить в общественном транспорте без спецпропусков, по которым в салон запускают пассажиров. Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По словам секретаря КГГА Владимира Бондаренко, такое нововведение появилось в связи с тем, что защитники должны передвигаться по Киеву без ограничений в любой период.

Убежден, что даже на время локдауна передвижение адвокатов по столице должно быть максимально упрощенным с целью осуществления ими надлежащей защиты прав, свобод и интересов наших сограждан.

Напомним, в Киеве продлили действие локдауна до 30 апреля 2021 года. Столь важное решение приняли в связи с тем, что в столице фиксируется сложная ситуация с коронавирусной инфекцией, До конца месяца в столице Украины не будут работать кафе и рестораны, ТРЦ, ярмарки и непродовольственные рынки, спортзалы, кинотеатры и т.п.

Кроме того, в Киеве фиксируется "аврал" с заполненностью коронавирусных больниц. За минувшие сутки медики госпитализировали 225 киевлян, а также 311 больных - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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