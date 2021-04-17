Известный украинский писатель и политический деятель Владимир Яворивский ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил писатель Василий Шкляр в соцсети Facebook.

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"Завершил земной путь выдающийся украинец Владимир Яворивский. Писатель, Шевченковский лауреат, который в пору становления нашей независимости своим словом зажигал сердца миллионов. Все, кто его знал ближе, сегодня говорят: "Не верю". Не хочется верить и мне", - написал Шкляр.

Владимир Яворивский - украинский писатель, политический деятель. Народный депутат Украины I, II, IV-VII созывов. С октября 2001-го по ноябрь 2011 года - председатель Национального союза писателей Украины. Лауреат Государственной премии Украины им. Тараса Шевченко.

Ранее сообщалось, что из-за осложнений после операции умер российский писатель Эдуард Лимонов. В последней записи в "Живом журнале" сам писатель не жаловался на здоровье, а лишь анонсировал выход новой книги.

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