В субботу, 17 апреля, Великобритания прощается с мужем королевы Елизаветы II принцем Филиппом, который умер в возрасте 99 лет. Церемония похорон пройдет в Виндзоре, небольшом городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских монархов.

Мероприятие в соответствии с пожеланием покойного будет "церемониальными королевскими похоронами", а не государственными.

Читайте также Меган Маркл отказалась лететь на похороны принца Филиппа: названа причина

Церемония захоронения начнется в 15:00 по местному времени (17:00 по Киеву) в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, ее будут транслировать по телевидению.

В церемонии прощания с Филиппом примут участие более 700 военных Королевского флота, морской пехоты, британской армии и Королевских военно-воздушных сил. Хор из четырех человек выполнит любимые композиции принца. После службы гроб опустят в королевское хранилище под государственный гимн.

Известно, что в связи с пандемией коронавируса похороны герцога Эдинбургского состоится с некоторыми изменениями. Прощание с членом королевской семьи пройдет без представителей общественности. Провести принца в последний путь смогут только некоторые члены королевской семьи и близкие друзья.

Напомним, муж королевы Великобритании Елизаветы II - герцог Эдинбургский Филипп ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет. В связи с этим в Британии объявлен национальный траур.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.