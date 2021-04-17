Великобритания прощается с принцом Филиппом: прямая трансляция [ Редактировать ]
В субботу, 17 апреля, Великобритания прощается с мужем королевы Елизаветы II принцем Филиппом, который умер в возрасте 99 лет. Церемония похорон пройдет в Виндзоре, небольшом городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских монархов.
Мероприятие в соответствии с пожеланием покойного будет "церемониальными королевскими похоронами", а не государственными.
Церемония захоронения начнется в 15:00 по местному времени (17:00 по Киеву) в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, ее будут транслировать по телевидению.
В церемонии прощания с Филиппом примут участие более 700 военных Королевского флота, морской пехоты, британской армии и Королевских военно-воздушных сил. Хор из четырех человек выполнит любимые композиции принца. После службы гроб опустят в королевское хранилище под государственный гимн.
Известно, что в связи с пандемией коронавируса похороны герцога Эдинбургского состоится с некоторыми изменениями. Прощание с членом королевской семьи пройдет без представителей общественности. Провести принца в последний путь смогут только некоторые члены королевской семьи и близкие друзья.
Напомним, муж королевы Великобритании Елизаветы II - герцог Эдинбургский Филипп ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет. В связи с этим в Британии объявлен национальный траур.
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