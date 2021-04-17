Встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится уже в ближайшие дни - 18 или 19 апреля.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в группе по организации переговоров.

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По словам источника, рассматриваются две даты встречи ТКГ.

Собеседник издания также отметил, что основной темой повестки станет "нарушение перемирия на Донбассе с применением тяжелых вооружений".

Ранее сообщалось, что заседание ТКГ не перенесут в Польшу. Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал несколько других вариантов.

Также мы писали о том, что Россия в ТКГ отказалась поддержать возвращение к режиму "тишины". В то же время украинская сторона считает "критически важным" возвращение к полному соблюдению режима "тишины" на Донбассе и усиление контроля за его выполнением.

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