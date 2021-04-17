В России назвали возможные даты проведения встречи ТКГ [ Редактировать ]
Встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится уже в ближайшие дни - 18 или 19 апреля.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в группе по организации переговоров.
По словам источника, рассматриваются две даты встречи ТКГ.
Собеседник издания также отметил, что основной темой повестки станет "нарушение перемирия на Донбассе с применением тяжелых вооружений".
Ранее сообщалось, что заседание ТКГ не перенесут в Польшу. Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал несколько других вариантов.
Также мы писали о том, что Россия в ТКГ отказалась поддержать возвращение к режиму "тишины". В то же время украинская сторона считает "критически важным" возвращение к полному соблюдению режима "тишины" на Донбассе и усиление контроля за его выполнением.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Украина готовит ответ из-за задержания консула в России
Согласно заявлению ФСБ, украинский дипломат пытался получить информацию закрытого характера
В среду, 14 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деэскалация вооруженного конфликта на территории Украины возможна только в одном случае.
Алексей Арестович не исключает, что могут быть попытки продвинуться вглубь территории Украины
В России подчеркнули, что денонсирование любого договора является общепринятой мировой практикой