В Луцкой общеобразовательной школе I-III ступеней №15 учительница математики якобы заставила трех девочек раздеться почти догола, оставив только нижнее белье.

Соответствующая информация появилась в Instagram-сообществе "For Луцк".

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Отмечается, что речь идет о школьницах возрастом 13-14 лет.

"На перемене у меня в классе парили (использовали электронные сигареты - ред.), и тут заходит та учительница. Она увидела пар, начала кричать, обзывала немного, я уже точно не помню. Я ей сказала, что у меня ничего нет, потом она всех выгнала и оставила меня и двух одноклассниц, сказала раздеться до трусов и лифчика, потом разуваться", - приводят в сообществе слова одной из пострадавших.

Директор школы местному изданию "Конкурент" объяснил, что конфликт был, но информацию о раздевании детей не подтвердил. Комментировать больше - отказался.

Ранее мы писали о том, что в Тернополе пьяная учительница избила ученика в раздевалке. Также сообщалось, что под Винницей директор школы "застукал" жену-учительницу со старшеклассником.

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