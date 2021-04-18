Фото: ситуация с водой в Крыму Источник: 24tv.ua

В оккупированном Россией Крыму из-за проблем с водоснабжением агропромышленный комплекс полуострова потерял выше 200 млрд рублей (около 73,8 млрд гривен). Об этом рассказали в незаконном "министерстве сельского хозяйства" Крыма.

"Общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Крыма в результате прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу, по предварительной оценке, составляет 201,3 млрд рублей", – сообщили представители "министерства".

Ресурсы пресной воды в Крыму весьма малы, а из-за засушливого климата посевы нуждаются в искусственном орошении. Нехватка воды крайне негативно повлияла на урожайность, объем производства сельхозпродукции и доходность предприятий отрасли, признали оккупанты.

"Из-за прекращения гарантированного орошения практически полностью из севооборота исключены влагозависимые культуры – кукуруза, рис, соя. Значительно сокращены объемы производства овощей открытого грунта", – сказано в сообщении.

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Также значительные потери понесла рыбная отрасль и животноводство. В незаконном "министерстве" заявили и о сокращении производства кормовых культур, в результате чего сократилось поголовье сельскохозяйственных животных.

При этом оккупанты обвиняют Украину и сложившуюся ситуацию называют "водной блокадой" со стороны нашего государства.

Ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "ничтожным" указ президента России Владимира Путина о запрете иностранцам, в том числе гражданам Украины, владеть землей в оккупированном Крыму, и пообещал вернуть землю украинцам.

"Подробности" писали, что Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подчеркивают, что Крым - это Украина.

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