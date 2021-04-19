Решение правительства ужесточить требования для получения субсидий – очередной антинародный шаг нынешней власти. Стремление "срезать" количество получателей субсидий в условиях эпидемии и кризиса - просто преступно. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"В период эпидемии и кризиса большинство украинских семей оказались в бедственном положении. Сейчас люди ждут от власти помощи и социальной ответственности. Но нынешнее правительство поступает ровно наоборот. Кабмин не только постоянно недофинансирует социальные расходы бюджета, но и каждый раз изобретает «новации», пытаясь лишить людей хоть какой-то государственной поддержки. Яркий пример – недавнее решение правительства об ужесточении правил получения жилищно-коммунальных субсидий", – сказал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что большинство своих решений власть принимает непрозрачно, за закрытыми дверями своих кабинетов. "Власть очень не хочет слышать неудобные вопросы. Не хочет объяснять, почему государство экономит на людях и при этом отказывается урезать расходы на чиновников. Почему не хватает денег на субсидии, восстановление льгот, увеличение пенсий. Но всегда находятся десятки миллиардов гривен, чтобы начать очередную коррупционную "большую стройку". А на практике – закатать в асфальт большие деньги", – отметил он.

Но хуже всего, считает Сопредседатель ОП-ЗЖ, что власть не хочет признавать провалы своей политики, а все валит на эпидемию и экономические трудности. "Вместо грамотных последовательных решений в борьбе с эпидемией, преодолении экономического кризиса она прячется от общества. И плохо то, что для нынешней власти это становится обычной практикой", – подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров уверен, что власти нужно менять политику, а не прятаться от людей. "Нужно предлагать решения, которые будут соответствовать национальным интересам и поддержат граждан. Стимулировать развитие экономики, чтобы обеспечить рост доходов людей и профинансировать все социальные нужды. А не использовать каждую сотку земельного участка или тысячу на счету у пенсионера, отложенную на похороны, чтобы лишить человека субсидии", – резюмировал Юрий Бойко.