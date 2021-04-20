Из "красной зоны" адаптивного карантина в Украине скоро выйдет Черновицкая область. Это может произойти в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении "Коронавірус_інфо" в Telegram.

"Черновицкая область уже третья после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из "красной зоны" карантина из-за значительного снижения эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

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Кроме того, стабильное улучшение эпидемической ситуации фиксируется во Львовской области.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 19 апреля, зафиксировано 8 940 новых случая коронавируса, 367 человек умерли.