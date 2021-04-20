Влада Києва опублікувала карту бомбосховищ: у якому вони стані? [ Редактировать ]
Захист для трьох мільйонів. Стільки людей можуть вмістити укриття в Києві. Міська влада нещодавно опублікувала карту об'єктів, в яких можна сховатися в разі небезпеки.
Та чи до всіх сховищ можливо вільно потрапити? І наскільки вони взагалі придатні для розміщення там людей? - адже більшість збудована ще за радянських часів. Кирило Воронко знайшов відповіді на ці питання.
Тематична література, схеми евакуацій, плакати, радянська символіка. Це не музей, а укриття на одному зі столичних заводів, збудоване ще в сімдесятих роках. Однак міські чиновники запевняють - у разі потреби сховище своє призначення виконає.
Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації:
Це катигорированне сховище 2 - 4 класу які знаходяться на підприємствах і передбачені для захисту максимально працюючої зміни цього підприємства.
Таке укриття може вмістити до дев'ятисот людей. Тут є все - медпункт, зв'язок, вентиляція, питна вода та генератор.
Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації:
Такі сховища мають два окремих вводи живлення, але якщо вони виходять з ладу, то запускається дизельний генератор, є запаси палива і цей генератор забезпечує електроживлення цього сховища. Тут знаходиться вентиляційна установка. Жовті труби це чисте повітря, сірі труби це грязне повітря, яке ми забираємо з поверхні.
А є ще так звані об'єкти подвійного використання. Це метро, підземні переходи та паркінги, підвали та напівпідвали житлових будинків.
Схожих укриттів у Києві понад 4 тисячі. Тож загалом матимуть де сховатися близько трьох мільйонів людей. Та чи знають жителі столиці, що робити у разі надзвичайного стану в місті?
Не знаю, не задумувалась над цим питанням.
- Будем искать бомбоубежище. - Ви знаєте як його шукати? - Писали ж на спорудах, ми бачили надписи, може їх затерли, але були, раніше були.
Сперва разберусь, шо за серена, потому что это может быть фейк какой-нибудь.
Якщо почули сирену не треба панікувати, роз'яснює очільник департаменту муніципальної безпеки. Передусім - увімкніть телевізор, радіо або перегляньте новинні сайти. А оперативні чергові розкажуть, як діяти далі.
Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації:
Була розроблена ще в 14 році була розроблена інструкція що повинно бути зроблено. Найпростіші укриття повинні мати маркування, на стінах будівлі вказані стрілочки сховища, в якому напрямку рухатися.
Утім, значна частина таких приміщень нині у власності магазинів, банків, аптек. І перевірити їх готовність іноді складно.
Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації:
Ми три форми власності по цим об'єктам, це державна, комунальна і приватна форма власності. Ми маємо деякі приватні форми власності які навіть не допускають нас до перевірки сховищ і об'єктів подвійного використання.
Віднедавна оновлена схема розміщення сховищ з'явилась на сайті КМДА. Втім, більшість цих укриттів не призначена для тривалого перебування. У підвалах, метро чи переходах люди можуть ховатися від небезпеки до двох годин.
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