Генеральный директор НВЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" Михаил Пасечник мог использовать подставную фирму Metabay Import/Export Limited для личного обогащения на операциях по закупке фармацевтического сырья. По заявлению одного из акционеров предприятия, Высокий суд Лондона арестовал счета зарегистрированной в Великобритании компании Metabay. Об этом сообщил "Gordon.ua".

Согласно материалам дела, Metabay выступал посредником при закупке сырья БХФЗ у немецкой компании Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH. При этом цена закупки существенно отличается от рыночной. Сумму ущерба эксперты оценивают в $4,7 млн.

Сумму переплаты Farmaplant перечисляла на счет компании Metabay под видом комиссии за то, что последняя якобы способствовала в заключении договоров поставки фармсырья.

Собственником Metabay выступает подчиненная Пасечника - директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая, которая также приходиться дочерью председателя наблюдательного совета БХФЗ Николая Безпалько и Людмилы Безпалько, возглавлявшей предприятие в качестве генерального директора до 2018 года.

Как сообщали СМИ, Пасичник является внештатным советником Андрея Ермака и имеет значительное влияние в Офисе Президента, которое может осложнить привлечение его к ответственности. В частности, ранее Пасичник смог получить контроль над 15 млрд грн, предназначенными для организации вакцинации населения Украины.