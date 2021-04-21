В Одессе пресекли попытку незаконного ввоза тягача для американского танка. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

Таможенники получили декларацию на ввоз бывшего в употреблении седельного тягача производства США. Инспекторов насторожило, что в документах раскрашенная в защитные цвета машина значилась как для "гражданского назначения".

В открытых источниках в сети указано, что мощный тягач Oshkosh М1070 предназначен для перевозки американских танков Abrams на автопоездах общей массой до 105 тонн. Таким образом, машина относится к категории "Системы для перевозки тяжелого оборудования".

То, что тягач является товаром военного назначения, подтвердили специалисты с СБУ и Министерства обороны Украины.

В ведомстве посчитали, что недостоверное декларирование тягача военного назначения нарушает правила, предусмотренного ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Американскую машину стоимостью 1,2 млн грн изъяли.

Напомним, что в январе 2021 года Штаты передали украинской армии 20 бронемобилей "Хамви" и 84 лодки. В феврале ВМС ВСУ получили от американцев 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.