В Украину пытались ввести уникальный армейский тягач для танков (фото) [ Редактировать ]
Источник: Гостаможслужба
В Одессе пресекли попытку незаконного ввоза тягача для американского танка. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.
Таможенники получили декларацию на ввоз бывшего в употреблении седельного тягача производства США. Инспекторов насторожило, что в документах раскрашенная в защитные цвета машина значилась как для "гражданского назначения".
В открытых источниках в сети указано, что мощный тягач Oshkosh М1070 предназначен для перевозки американских танков Abrams на автопоездах общей массой до 105 тонн. Таким образом, машина относится к категории "Системы для перевозки тяжелого оборудования".
То, что тягач является товаром военного назначения, подтвердили специалисты с СБУ и Министерства обороны Украины.
В ведомстве посчитали, что недостоверное декларирование тягача военного назначения нарушает правила, предусмотренного ст. 472 Таможенного кодекса Украины.
Американскую машину стоимостью 1,2 млн грн изъяли.
Напомним, что в январе 2021 года Штаты передали украинской армии 20 бронемобилей "Хамви" и 84 лодки. В феврале ВМС ВСУ получили от американцев 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.
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