В середу, 21 квітня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат України від партії "Слуга народу" Олексій Устенко розповів, яка ситуація з іпотекою в країні.

Сьогодні існує дуже велика недовіра до держави. Фактично іпотека під 7% передбачає компенсацію відсотків. Алек кошти на компенсацію щороку закладаються в бюджеті. Він приймається на один рік. На 2021 є передбачені кошти. Чи будуть вони у 2022 ніхто не може передбачити. А кредити видають на 20 років. Якщо в бюджеті на 2022 рік не буде компенсації, то позичальники повинні будуть сплачувати ринкову ставку. В 2020 році середня ставка по іпотеці в Україні була 16,9%

"Для забезпечення цієї програми на рік загалом виділили 2 млрд гривень. За його словами, дуже багато людей виїхали з України та працюють там. Тому знаходити житло вони будуть там", - сказав він.

На питання, хто може отримати кредит Устенко відповів:

Іпотечні кредити сьогодні може отримати молодь, як під перше житло. Але є проблеми з видачею кредитів. Нещодавно ми направили депутатське звернення, щоб були прийняти підзаконні акти та програма скорегувалась.

"Важливо, щоб будь-яка родина могла без проблем отримати цю іпотеку. Важливо, щоб ми могли залучити в цю програму людей, в яких зарплата невелика -10 000-12000. Держава має працювати над тим, щоб банки на це пішли", - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та дізнавайтесь про всі новини в Україні першими.