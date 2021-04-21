Телеведущего Майкла Щура избили в центре Киева (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Ведущего "Телебачення Торонто" Майкла Щура (настоящее имя Роман Винтонив) избили в центре Киева. Об этом сам потерпевший сообщил в Facebook.
Щур заявил, что конфликт начался после того, как сделал замечание двумя парням на самокатах, которые нарушали правила дорожного движения - ехали по пешеходному переходу.
Когда второй поравнялся со мной, я ему громко крикнул "ПРОПУСКАЙ ПІШОХОДІВ!!" Вот с этого все и началось.
Словесная перепалка прекратилась, когда один из парней достал газовый баллончик и забрызгал глаза телезвезды.
Я его догнал и стянул с самоката. Мы оба так нормально навернулись. Поднялись. Я начал диалог в стиле: "Ты зачем меня запшикал. Я к тебе не проявлял агрессии". В ответ он меня ударил.
В итоге Майкл Щур остался с разбитым лицом и красными от газа глазами. Ведущий написал заявление в полицию и хочет найти своего обидчика.
Напомним, что в киевском следственном изоляторе скончался мужчина, который летом 2020 года пытался изнасиловать журналистку "Интера" Анастасию Луговую в поезде Киев-Мариуполь. Причиной смерти насильника якобы стал рак мозка.
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