Украина внесла еще две российские компании в санкционный список [ Редактировать ]
В среду, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 95 компаний. Среди них есть две, которые зарегистрированы в России.
В частности, это Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дорлидер", которая занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.
Вторая компания - "ООО Гранит-001", которая занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
Согласно указу, санкции применяются в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, прекращение транзита, полетов и перевозок по территории Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования лицензий, запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества и тому подобное.
Ограничения введены сроком на три года.
Ранее мы писали о том, что в России новые санкции США назвали неприемлемыми.
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