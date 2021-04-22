В среду, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 95 компаний. Среди них есть две, которые зарегистрированы в России.

В частности, это Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дорлидер", которая занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.

Вторая компания - "ООО Гранит-001", которая занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Согласно указу, санкции применяются в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, прекращение транзита, полетов и перевозок по территории Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования лицензий, запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества и тому подобное.

Ограничения введены сроком на три года.

Ранее мы писали о том, что в России новые санкции США назвали неприемлемыми.