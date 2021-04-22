Та поки напруженість на передовій не спадає. Сьогодні знову загинув український військовий. Противник активно накриває вогнем із забороненої зброї. Бив по наших позиціях із гармат, важких мінометів, протитанкових ракетних комплексів і гранатометів. Більше про ситуацію на фронті - у матеріалі нашого воєнкора Руслана Смєщука.

Передові позиції поблизу Мар'їнки. Тут укріплення ворога - у прямій видимості. Пересування між бліндажами - лише окопами. Голову краще не вистромляти - прилетіти може будь-якої миті.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

По сусідам гасять. Буває з мінометів, буває чергами снайпера і днем працюють і вночі.

Снайпери - це окрема загроза під час бойового чергування, найнебезпечніша. Нещодавно один із захисників переконався в цьому на власному досвіді. Майже неймовірному. Адже хлопцеві дуже пощастило - розповідають вояки.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Снайпера тут часто работают, пару дней назад у бойца пуля по каске прошла, но не пробило. Нас предупреждают, что они работают, так что стараемся аккуратно просматривать позиции. Потому что нужно беречь себя.

Доки ми працюємо, тут панує суцільна тиша. Проте таких днів небагато, кажуть армійці. Особливо останнім часом.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Начали что-то шевелиться - с той стороны. Минометкой 80 мм бомбят. Иногда одиночными, ну и пулеметами стараются вытянуть на провокации, я так понимаю.

Утім, як зазначають у штабних зведеннях із фронту, ситуація на передовій контрольована. Українські військовослужбовці режиму припинення вогню дотримуються.