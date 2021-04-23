Фото: что нельзя делать в Лазареву субботу - приметы на 24 апреля

В конце апреля верующие празднуют Лазареву субботу. В 2021 году этот праздник приходится на 24 апреля.

Лазарева суббота – символ торжества любви над смертью. Когда-то люди, встречавшие Христа, чтобы показать свою любовь, кидали ему под ноги ветки пальмы. В Украине вместо пальмы используют побеги вербы.

Приметы о вербе

Вербу рвали только с молодых и здоровых растений, нельзя было собирать ветви около кладбища.

Если на ветвях распустилось множество почек, то следующий год будет богат на радостные события.

Чтобы домашние весь год оставались здоровыми, нужно веточками вербы затронуть домочадцев. Считается, что если прикоснуться к освещенной вербе, можно снять сглаз или порчу.

затронуть домочадцев. Считается, что если прикоснуться к освещенной вербе, можно снять сглаз или порчу. Освященную вербу можно поставить около изголовья больного, она поможет быстрее выздороветь.

можно поставить около изголовья больного, она поможет быстрее выздороветь. Верба может защитить дом от неприятностей, притянет удачу и радость. Ее можно хранить в течение всего года.

Лазарева суббота 2021 - что можно и нельзя делать в этот день

В Лазареву субботу не только можно, но и нужно посещать церковь, молиться об избавлении от болезней, стараться думать только о хорошем и дарить людям радость.

Есть и свои запреты. Не стоит забывать про пост. Ограничения в еде по-прежнему сохраняются. Но в этот особенный день можно съесть рыбные блюда, выпечку из рыбы и овощей, блины из гречки и т.д.

Запрещено в Лазареву субботу:

убираться дома;

вышивать, вязать;

глажка, стирка;

делать ремонт, строить, работать в огороде.

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Лазарева суббота – это подготовка к этому особенному весеннему дню, празднику, который по преданиям дает верующим надежду на вечную жизнь - Пасха.

Приметы на Лазареву субботу 24 апреля

В этот день люди пытались предсказать погоду и то, каким будет будущий урожай.

если в эту субботу ежи и змеи показываются из своих укрытий – значит, новых холодов не предвидится;

в церкви нужно освятить семена (обязательно горох), тогда они рано взойдут и будет хороший урожай;

чтобы было хорошее здоровье, нужно прочитать молитву и попросить об этом Господа, однако нельзя просить материальные блага;

если на иве распустилось много сережек, то год будет очень урожайным и радостным;

если девушка хочет выйти замуж, ей нужно примерить свадебное платье и предстать в нем перед близкими.

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