Приметы на 24 апреля: что нельзя делать на Лазареву субботу [ Редактировать ]
В конце апреля верующие празднуют Лазареву субботу. В 2021 году этот праздник приходится на 24 апреля.
Лазарева суббота – символ торжества любви над смертью. Когда-то люди, встречавшие Христа, чтобы показать свою любовь, кидали ему под ноги ветки пальмы. В Украине вместо пальмы используют побеги вербы.
Приметы о вербе
- Вербу рвали только с молодых и здоровых растений, нельзя было собирать ветви около кладбища.
- Если на ветвях распустилось множество почек, то следующий год будет богат на радостные события.
- Чтобы домашние весь год оставались здоровыми, нужно веточками вербы затронуть домочадцев. Считается, что если прикоснуться к освещенной вербе, можно снять сглаз или порчу.
- Освященную вербу можно поставить около изголовья больного, она поможет быстрее выздороветь.
- Верба может защитить дом от неприятностей, притянет удачу и радость. Ее можно хранить в течение всего года.
Лазарева суббота 2021 - что можно и нельзя делать в этот день
В Лазареву субботу не только можно, но и нужно посещать церковь, молиться об избавлении от болезней, стараться думать только о хорошем и дарить людям радость.
Есть и свои запреты. Не стоит забывать про пост. Ограничения в еде по-прежнему сохраняются. Но в этот особенный день можно съесть рыбные блюда, выпечку из рыбы и овощей, блины из гречки и т.д.
Запрещено в Лазареву субботу:
- убираться дома;
- вышивать, вязать;
- глажка, стирка;
- делать ремонт, строить, работать в огороде.
Лазарева суббота – это подготовка к этому особенному весеннему дню, празднику, который по преданиям дает верующим надежду на вечную жизнь - Пасха.
Приметы на Лазареву субботу 24 апреля
В этот день люди пытались предсказать погоду и то, каким будет будущий урожай.
- если в эту субботу ежи и змеи показываются из своих укрытий – значит, новых холодов не предвидится;
- в церкви нужно освятить семена (обязательно горох), тогда они рано взойдут и будет хороший урожай;
- чтобы было хорошее здоровье, нужно прочитать молитву и попросить об этом Господа, однако нельзя просить материальные блага;
- если на иве распустилось много сережек, то год будет очень урожайным и радостным;
- если девушка хочет выйти замуж, ей нужно примерить свадебное платье и предстать в нем перед близкими.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
После Вербной недели начнется Страстная неделя, напоминающая о последних днях земной жизни Христа, которая завершится Светлым Христовым Воскресением
В этот день надо посвятить время духовным поискам и улучшению себя
Воскрешение Лазаря – это последнее великое чудо Иисуса Христа
В этот день наши предки почитали березу
Родительские субботы во время поста нужны для того, чтобы верующие могли помянуть родных