Популярный лоукостер закрыл продажу билетов на 15 рейсов из Украины

Маршруты SkyUp в Европу должны были запуститься к лету, но их исключили из системы бронирования авиаперевозчика. Это может быть связано с низким спросом на маршруты в Европу из-за того, что страны Евросоюза до сих пор не назвали дату открытия своих границ для граждан Украины