Болгария разрешает въезд украинским туристам [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
С 1 мая иностранные туристы смогут посетить Болгарию. Об этом на брифинге заявил и.о. главы Минздрава страны Костадин Ангелов, передает ТАСС.
В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов.
Для въезда в Болгарию необходимо иметь:
- сертификат (паспорт) о вакцинации от коронавируса;
- отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или определенного вида антигенный тест;
- справку о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании.
Как сообщали "Подробности", в начале года Болгария ужесточила правила въезда в страну. Украинцам для въезда необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
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С 30 декабря 2020 года всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки. Данное требование касается всех пассажиров старше 6 лет
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